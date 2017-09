Tunisie: Des rapports de force restés inchangés

Reste une petite évaluation de la distribution des portefeuilles sur les différents partis. Il semblerait que les rapports de force soient restés inchangés, sauf que dans les départements économiques Ennahdha aurait «gagné» un point. Qu'importe si la cohésion reste de mise et le sauvetage du pays le but solidaire commun.

Côté ministères économiques, Zied Laâdhari qui cumulait l'industrie et le commerce a fini par atterrir au ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale qui a la charge de la planification. Alors que le Commerce est confié à un proche de l'Utap, Omar Béhi, qui était jusque-là secrétaire d'Etat à la Production agricole, sous-département qu'il emporterait avec lui, selon certains échos.

L'Intérieur est revenu au colonel-major Lotfi Brahem, un sécuritaire chevronné diplômé des écoles militaires et de sécurité, dont le rôle à la tête de la Garde nationale a prévalu avec maestria dans le démantèlement des réseaux sécuritaires et la défense des zones frontalières. Dans les coulisses on évoque un grand feeling le liant au chef du gouvernement, lequel a donc, en définitive, réussi à l'imposer.

Les finances, enjeu de taille et cheville ouvrière d'un meilleur équilibre du Trésor public, ont été confiées à Ridha Chelghoum qui était jusque-là le directeur de cabinet de Youssef Chahed après avoir été ministre-conseiller du président de la République, chargé des affaires économiques. C'est manifestement un choix concerté entre les deux têtes de l'exécutif sur lequel on parie.

