Tunisie: La moitié des femmes de Thala bouderont les municipales

Cette étude présentée hier lors d'une conférence presse, a permis de préciser que près de 54 % des femmes ont fait part de leur intention de participer aux élections municipales. Ce taux de femmes assez important qui envisagent de boycotter la nouvelle échéance électorale s'explique par la position négative des politiciens, notamment celle des candidats qui ont présenté des promesses sans honorer leur engagement.

Cette étude qui a touché plus de 400 femmes de la ville de Thala et ses environs, âgées entre 18 et 65 ans, a montré que 66 % des femmes interrogées ignorent le principe de parité homme-femme.

Selon Dorra Mahfoudh, chercheuse et responsable de réalisation de cette étude, lancée en mois de novembre 2016, ce travail a permis d'aboutir à un ensemble de recommandations permettant à la femme dans la ville de Thala de jouer son rôle dans le cadre de la démocratie locale, dont l'enracinement de la démocratie locale, en favorisant plus d'informations aux citoyens et citoyennes et assurant un lien entre le citoyen et l'autorité en plus de la vulgarisation de la loi électorale et le principe de parité.

Parmi les recommandations figurent également l'intégration de la femme dans les prises de décisions dans le cadre de la gouvernance locale et le déploiment des efforts pour assurer une égalité de représentativité, encourager la femme à participer dans la gestion des affaires générales, et consolider les compétences en assurant une formation et un suivi.

Le président de l'association Thala solidaire, Belgacem Manseri, a précisé pour sa part que l'objectif de cette étude qui s'inscrit dans le cadre d'un programme «femmes solidaires pour un meilleur avenir», est de renforcer le taux de participation des femmes rurales aux prochaines élections municipales et l'associer davantage dans la vie quotidienne.