Arrêté hier, mercredi 6 septembre, par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), accompagnés de ceux de la Direction de Police des étrangers et des titres de voyage (DPETV), Kémi Séba a été retenu pendant quelques heures au Commissariat de Dieupeul avant d'être conduit manu-militari à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar pour être expulsé vers la France. Un arrêté n°16235/MINT-SP/DGPN/DPETV/DPE a été pris dans ce sens avant-hier, mardi 05 septembre, par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

L'activiste franco-béninois Kémi Séba, de son vrai nom Stellis Gilles Robert Capo Chichi, a été expulsé du Sénégal. C'est en application de l'arrêté n°16235/MINT-SP/DGPN/DPETV/DPE du 05 septembre 2017 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique portant mesure d'expulsion du territoire national sénégalais prononcée à son encontre.

Le ressortissant franco-béninois a été arrêté hier, mercredi 6 septembre, par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), accompagnés de ceux de la Direction de Police des étrangers et des titres de voyage (DPETV) de Dieuppeul. Kémi Séba a été retenu pendant quelques heures au Commissariat de Dieupeul avant d'être conduit manu-militari au Commissariat spécial de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. Alors que l'activiste attendait un vol devant le ramener en France, plusieurs inconditionnels, amis activistes et membres de la société civile ont effectué, dans l'après-midi d'hier, le déplacement à l'aéroport internationale Léopold Sédar Senghor pour soutenir Kémi Séba, contre le «forcing» des autorités étatiques sénégalaises.

Pendant ce temps, ces conseils ont introduit un recours contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. Ce qui a pour conséquence de retarder la mesure d'expulsion de l'autorité étatique. «Nous sommes là à l'aéroport, au parking, nous attendons des informations de l'avocat. Son avocat n'est pas sur place, mais il est en train de faire un recours. Toutefois un avocat commis est avec lui présentement», déclare Mme Hulo Guillabert, activiste.

Arrêté le vendredi 25 août dernier et jugé le mardi 29 août, pour «destruction volontaire d'un billet de banque» (il a brulé un billet de 5000 F Cfa en public), lors d'un rassemblement «contre la Françafrique» dans la capitale sénégalaise, le 19 août, Kémi Séba a été relaxé par le Tribunal des flagrants délits. Et, non satisfait de la décision relaxe de l'activiste prononcée en première instance, le Procureur de la République a interjeté appel.

ECLAIRAGE D'ABDOULAYE D. DIALLO, MINISTRE DE L'INTERIEUR : «La présence de Kémi Séba sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public... »

La présence de Kémi Séba sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de son expulsion, mesure immédiatement exécutoire, conformément à la loi. C'est le ministère de l'Intérieure et de la Sécurité publique, à travers un communiqué daté d'hier, mercredi 6 septembre 2017, qui motive ainsi cette décision.

«Par arrêté n°16235/MINT-SP/DGPN/DPETV/DPE du 05 septembre 2017, le Gouvernement de la République du Sénégal a prononcé une mesure d'expulsion du territoire sénégalais, à l'encontre du ressortissant franco-béninois Stelio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kemi Séba, né le 19 décembre 1981 à Strasbourg (France).

Monsieur CHICHI qui se présente comme «Président de l'ONG Urgences Panafricanistes», récemment traduit devant la justice sénégalaise pour des faits de «destruction volontaire et publique par le feu d'un billet de banque ayant cours légal», s'est fait aussi remarquer pour les propos désobligeants qu'il formule à l'encontre des Chefs d'Etat et dirigeants africains et envisagerait de mener des actions préjudiciables à l'ordre public en appelant à des rassemblements intempestifs sur la voie publique.

Sa présence sur le territoire national constituant une menace grave pour l'ordre public, son expulsion a été prononcée pour devenir immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi n° 71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d'admission, de séjour et d'établissements des étrangers, modifiée en son article 11 par la loi n° 78-12 du 29 janvier 1978 et du décret n°71-860 du 28 juillet 1971 , relatifs aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers, notamment en son article 36. Monsieur Chichi sera mis en route, en ce jour, vers son lieu de provenance.»

REACTIONS... REACTIONS...

BABACAR BA, FORUME DU JUSTICIABLE : «Dans la procédure, l'Etat a violé la loi»

«Nous avons estimé que la procédure devant aboutir à son expulsion a été violée. Vu qu'aujourd'hui, pour pouvoir expulser un étranger, il y a une procédure à suivre: dans un premier temps, il faut que le ministre signe un arrêté alors qu'au moment où je vous parle, le Sénégal n'a pas de ministre de l'Intérieur. Hier, le Premier ministre avait remis sa lettre de démission, à l'instar des autres ministres, alors la question que l'on se pose est: qui a pu signer cet arrêté? Mais également, une fois que l'arrêté est signé, il doit être notifié à l'intéressé pour lui permettre de contester les biens fondés de son expulsion. C'est-à-dire prendre l'arrêté et l'attaquer devant la Cour suprême, parce que nous savons que, selon la loi organique de 2008 portant l'organisation de la Cour suprême, le recours est suspensif. Donc, ça va arrêter toute la procédure. A partir de là, je peux vous renvoyer à la jurisprudence de Sidya Bayo quand il avait fait l'objet d'une expulsion, je me souviens que ces avocats avaient saisi la Cour suprême et automatiquement toute la procédure a été arrêtée. Mais, malheureusement, avec le cas de Kémi Séba, on se rend compte qu'il y a une nette violation de la loi et je pense que c'est indigne d'un Etat de droit où on respecter les lois qui ont été établies. (... ) Chaque Etat est libre d'expulser qui il veut, maintenant il faudrait juste que la décision d'expulsion repose vraiment sur un motif valable. C'est pourquoi on donne la possibilité à l'intéressé de saisir la Cour suprême. Maintenant, il appartient au juge suprême de statuer sur le recours s'il est valable ou pas. J'ai eu son avocat Me Khoureychi Bâ qui m'a confirmé qu'il a introduit ce recours et je reste optimiste. Je ne crois pas que Kémi Séba sera expulsé du Sénégal, ce qui serait une nette violation.»

THIAT DE Y EN A MARE : «C'est une honte pour le peuple sénégalais»

«Il faut comprendre, aujourd'hui qu'on vient tous de se rendre compte que Macky Sall est un tirailleur sénégalais parce qu'il vient de poser un acte dont tout africain est indigné. Aujourd'hui c'est indigne de l'Afrique. Le frère Kemi Séba est un béninois et il fait parti de la CEDEAO et on n'a pas le droit de l'expulsé ni le droit de le faire sortir du territoire sénégalais, surtout qu'il y a un vice de procédure. C'est la honte pour le peuple sénégalais (... ) Pourquoi rapatrier Kemi Séba en France ? Il n'est pas français, il est africain. Maintenant si c'est sous l'ordonnance de la France, nous ne sommes pas des poupées de la France, nous n'allons pas accepter cette manipulation. Nous sommes tous contre le franc Cfa et nous n'allons pas baisser les bras. On ne peut pas continuer à avoir cette monnaie. Si c'est cela la cause, on n'est pas d'accord et on restera sous nos gardes...»

MALICK NOEL SECK : «Cela prouve que Macky Sall est toujours colonisé par les français»

«Cela est une honte pour le Sénégal. Kémi Séba a posé un acte symbolique et il a été relaxé par la justice sénégalaise. Mais, cela ne semblant pas satisfaire le premier dévoilé de l'impérialisme au Sénégal et cela prouve que Macky Sall est toujours colonisé par les français. Un recours a déjà été déposé pour l'annulation de cet arrêter inique. Nous espérons que la loi sera respectée et qu'il ne sera pas déporté à 19h. Ce combat, il faut bien le rappeler, le franc Cfa est une monnaie qui nous maintient dans une servitude monétaire. C'est-à-dire nous ne sommes pas maitres de la valeur de notre monnaie et nous ne pouvons pas contrôler notre économie. Et, si notre économie est contrôlée depuis Paris, cela veut dire que nous ferons toujours ce que Paris décide et on voit aujourd'hui les conséquences. Il faut aujourd'hui continuer ce combat jusqu'au bout. Nous n'allons pas baisser les bras.»