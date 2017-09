Sénégal: Grande commission mixte entre le pays et la Turquie - La 4eme session officiellement ouverte

La réunion de la 4ème Session de la Grande Commission mixte Sénégal/Turquie a été officiellement ouverte hier, mercredi 6 septembre, au Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD.

Le centre international de Conférence Abdou DIOUF (CICAD), a abrité hier, mercredi 6 septembre, la réunion de la 4ème Session de la Grande Commission mixte Sénégal/Turquie. Une rencontre co-présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo et son homologue, le ministre de l'Intérieur de la République de Turquie, Süleyman Soylu, accompagné d'une trentaine d'officiels turcs.

Cette cérémonie, marquée par la signature d'un mémorandum d'entente qui inclut beaucoup d'aspects, va donner une nouvelle dynamique à la coopération entre le Sénégal et la Turquie, favorable au monde des affaires. Cependant avec ce partenariat qui couvre des domaines de développement très variés, Abdoulaye Daouda Diallo n'a pas manqué de faire des précisions notamment sur le secteur du commerce et de l'éducation.

« Les échanges commerciaux dont le volume pourrait atteindre les 125 milliards de FCFA constituent le secteur le plus dynamique de notre coopération. Toutefois ils convient de remarquer que ce volume d'échange n'est pas encore à la hauteur des potentiels existants », a indiqué M. Diallo. Avant de souligner que l'école turque fait désormais partie de l'offre éducative au Sénégal, avec l'arrivée de la fondation Maarif, qui devrait démarrer ses activités avec la rentrée scolaire.

Par ailleurs, lors de leurs discours respectifs, les deux parties ont mis en exergue les relations d'amitié et de solidarité qui unissent les deux pays. Des rapports découlant de l'histoire, mais aussi des multiples affinités et des idéaux communs de paix, de justice et de progrès que partagent les peuples sénégalais et turcs. Et selon le ministre de l'Intérieur sénégalais, la Turquie et le Sénégal sont deux pays frères, à l'image des excellentes relations de fraternité qu'entretiennent leurs deux Présidents.

M. Süleyman Soylu, quant à lui, en a profité pour adresser des mots de remerciements à l' endroit du gouvernement sénégalais, pour le soutien qui leur a été apporté, lors de la tentative de coup d'état dont la Turquie a été victime en juillet 2016.

A l'issue de cette rencontre, les deux délégations ont fait cap sur Diass, pour une petite visite des locaux du nouvel aéroport international Blaise Diagne.