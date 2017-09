Sénégal: Fuites et fraudes aux examens du Baccalauréat et du Bfem - La mise en garde de l'Ees

«Nous nous engageons, avec tous les acteurs sociaux, à l'édification d'un Sénégal de justice et de paix et à la promotion d'une école de qualité, fondée sur nos valeurs traditionnelles et religieuses.»

Car, indique le Mouvement d'action catholique, cela «impacte négativement sur la crédibilité du système éducatif, sur la qualité des enseignements/apprentissages et sur l'avenir des apprenants et risque de dégrader le système éducatif sénégalais».

L'Ees pense qu'un tel contexte «ne saurait favoriser ni une stabilité ni une équité, non plus un développement durable».

Le Mouvement d'action catholique regroupant des enseignants catholiques, communément appelé Equipes Enseignantes du Sénégal (Ees), a alerté sur les fuites et fraudes massives notées aux examens du Baccalauréat et du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) de la session 2017.

