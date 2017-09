Sénégal: Me Babacar Ndiaye - «Le Stadium Marius Ndiaye est prêt»

Le président de la fédération sénégalaise de basketball par ailleurs, président du coimité local de l'organisation de l'Afrobasket à Dakar a dissipé les inquiétudes sur les capacités du stadium Marius Ndiaye à accueillir à partir de demain vendredi 8 avril l'Afrobasket masculin.

«Le stadium Marius Ndiaye est prêt pour l'Afrobasket. Les travaux ont été effectués. Le plus important c'était de réfectionner la toiture. Le stade a été réfectionné, même s'il y a souligné qu'il a été constaté la veille que quelques gouttes ont suinté de la toiture mais qu'elle a été réparée. Pour le parquet, il y avait deux options. Amené un nouveau parquet ou le refaire. Nous avons pris la deuxiéme option en refaisant le parquet.

La peinture a été faite mardi soir. On a également pensé changer les panneaux et sont arrivés hier (mardi, Ndlr), à l'aéroport. Le vice- président Demba Seck doit aller les récupérer ce mercredi (hier, Ndlr). On a acheté tout le matériel nécessaire pour permettre au tableau magnétique de fonctionner comme il faut. Marius Ndiaye est une salle réglementaire qui a été refaite.

Elle est donc capable d'accueillir la compétition pour les phases de poule où il faut nécessairement avoir une salle de 3000 places. Les toilettes et les vestiaires ont été refaits», a rassuré Me Babacar Ndiaye lors de son point de presse tenue hier mercredi.

«Les panneaux ne sont pas encore disponibles de même que le tableau magnétique n'est pas encore opérationnel. Nous avons trouvé un accord avec une société de la place pour nous installer le matériel. En ce qui concerne l'hébergement, les équipes seront toutes logées dans des hôtels quatre étoiles», ajoute-t-il. En attendant de déterminer les heures d'entrainement pour less 8 équipes qui joueront les phases de poules à Dakar, le comité d'organisation entend solliciter le stade Amadou Barry de Guédiawaye pour leurs entrainements.

A cet effet, le centre de Bopp est également sollicité pour prêter ses panneaux magnétiques. «Nous voulons relever le défi parce que tout le monde nous regarde. Le décor commence à changer au stadium Marius Ndiaue. Nous sommes dans le timing», renchérit le président Demba Seck.

Le comité d'organisation a également donné le plan de vol des différentes équipes attendues à partir de ce jeudi. Dakar va accueillir du 8 au 10 septembre les groupes B et D de l'Afrobasket. La Tunisie regroupe les groupes A et C ainsi que les phases à éliminations directe et la finale.