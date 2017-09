Sénégal: Ouverture officielle de la COP 13 de l'UNCCD - Les pays invités a plus d'engagement dans la lutte contre la désertification

Près de 135 millions de personnes seront contraintes de se déplacer si rien n'est fait. Face à l'ampleur de la menace, M. Zhang jianlong, ministre de l'Environnement de la Chine, par ailleurs président de la Conférence des parties de la Convention des Nations unies de lutte contre la Désertification en appelle à une grande synergie des Conventions si l'on veut limiter les risques de conflits liés à la terre, à l'eau et à la sécurité alimentaire.

Il est nécessaire d'aller vers une plus grande synergie des Conventions si l'on veut limiter les risques de conflits liés à la terre, à l'eau et à la sécurité alimentaire. Car, dans un avenir proche, près de 135 millions de personnes seront contraintes de se déplacer si rien n'est fait. C'est M. Zhang jianlong, ministre de l'Environnement de la Chine, par ailleurs président de la Conférence des parties de la Convention des Nations unies de lutte contre la Désertification qui alerte ainsi les décideurs.

Il s'exprimait hier, mercredi 6 septembre 2017, à l'ouverture des travaux de la treizième session de la Conférence des parties de la Convention des Nations unies de lutte contre la Désertification au centre des Conventions internationales d'Ordos, en Mongolie intérieure (République Populaire de Chine).

Dans son allocution, le nouveau président de la COP, M. Zhang jianlong, s'est félicité de l'excellent travail réalisé par son prédécesseur turc, tout en mettant un accent particulier sur «le défi de la désertification rendu plus compliqué avec les changements climatiques». Avant de se réjouir du thème choisi: «Lutte contre la désertification pour le bienêtre de l'homme». Pour sa part, Madame Monique Barbut, Secrétaire exécutive de la Convention de lutte contre la désertification, a rappelé la difficile vie et évolution de cette organisation tout en insistant sur les résultats obtenus ces dernières années grâce à un management innovant mais également à un engagement plus affirmé des pays. Convoquant Confucius, elle a invité les pays à une réflexion sur l'évolution complexe de la Convention qu'elle compare au développement de la chenille qui opère sa grande mue pour devenir un papillon.

Monique Barbut dira toute sa satisfaction de voir l'acceptation de nouvelles idées et de nouvelles orientations qui ont conduit les pays à nouer plus de partenariats autour de la télédétection. Selon elle, la disponibilité des données aura permis à ces pays de fixer des objectifs en termes de neutralité de la dégradation des terres, initiative développée par l'UNCCD.

Elle a rappelé les efforts fournis et l'exigence d'avoir plus de moyens et d'engagements pour réduire les impacts socio-économiques et environnementaux liés à la dégradation des terres, mais également les soucis de mettre en branle l'initiative trois «S» qui elle, repose sur la Sécurité, la Stabilité et la Durabilité, lancée par le Sénégal et le Maroc avec l'appui de l'UNCCD et des Chefs d'Etats Africains, pour freiner la migration des jeunes au travers de la lutte contre la désertification et les effets adverses du climat et la mise en place de programmes adéquats d'alerte et de surveillance et la promotion des métiers verts, dans les pays africains sahélo sahariens. «Nous avons beaucoup fait, a-t-elle rappelé. Mais ce qui est attendu à Ordos, c'est d'arriver à la mise en place d'un nouveau plan stratégique de lutte contre la désertification.»

Les délégués de 186 pays réunis pendant les 12 jours que durera cette 13ème Cop vont entamer des négociations qui devront aboutir à un consensus autour d'un nouveau Plan stratégique 2018-2030, avec comme objectif le recul de la désertification. La délégation du Sénégal conduite par le colonel Baidy Ba, point focal de la Convention, est attendue sur les initiatives majeures telles que la Grande Muraille Verte, la neutralité de la dégradation des terres et les partenariats.