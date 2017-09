Guinée: Pita - A cause de la mauvaise gestion, le stade préfectoral en état de délabrement total

Pour rappel, ce triste sort est malheureusement le dénominateur commun de la quasi totalité des infrastructures sportives dans notre pays. Il y a quelques mois la fédération guinéenne avait promis des réparations sur les infrastructures sportives officielles avant la prochaine saison saura-t- elle tenir parole ?wait and see.

Pour Ousmane Keita le DPJ, une série de démarches a été menée mais sans grand succès : « très malheureusement jusqu'à présent toutes les démarches menées n'ont pas abouti, pour la première fois nous avons rendu compte à l'autorité locale par un écrit, après avec elle ,il y a eu l'i initiative de demander aux collectivités leur concours cela non plus n'a pas abouti et après nous avons écrit aux ressortissants de Pita à Conakry, ils ont promis mais n'ont pas encore réagi. »

