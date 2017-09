Cameroun: Faire face aux « on dit »

Où l'un des conférenciers, Blaise Etoa, a emprunté à un auteur (Thierry Libaert, La communication de crise, Dunod, 2001) pour décrire un phénomène universellement connu : « La crise est un événement inattendu mettant en péril la réputation et le fonctionnement d'une organisation ». Et qui appelle donc réaction. C'est l'une des victimes, Ecobank, qui a le plus vivement réagi. Dans l'urgence, son directeur général Gwendoline Abunaw a convié la presse pour démentir un prochain départ du Cameroun de la banque panafricaine.

Quelque temps après, c'est une banque multinationale que radio-trottoir a annoncé en banqueroute. Des sms, le bouche à oreille et d'innombrables alertes sur Internet invitaient les clients de cet établissement à vider leurs comptes avant qu'il ne soit trop tard. Le nombre de bruits malveillants relatives aux activités d'acteurs économiques de diverses tailles enregistrées ces dernières semaines a même guidé une partie de The Talk, une conférence spécialisée qui a tenu sa 19e édition au Gicam en juin dernier.

Comme un défi personnel, l'internaute a écrit qu'il détruira tous les disques de cette chanteuse jeune et populaire accusée de pratiques moralement réprouvées. Un autre s'est engagé à ne plus consommer des bières de tel brasseur qui a bâti une bonne partie de sa réputation sur sa camerounité. La rumeur a couru en effet sur la cession de la brasserie concernée à un investisseur étranger.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.