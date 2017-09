Mauritanie: Journée de concertation sur le partenariat entre la Mauritanie et la Banque Mondiale à Nouadhibou

La deuxième journée régionale de concertation pour l'élaboration d'un cadre de partenariat entre la Mauritanie et le Groupe de la Banque Mondiale ont débuté, mercredi à Nouadhibou sous le thème de " la capacité de compétitivité et les opportunités d'emploi pour réaliser le développement global et durable.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Raré, a indiqué que cette rencontre de concertation déterminera les objectifs essentiels et les programmes de développement qui seront appuyés par la Banque Mondiale en Mauritanie dans le cadre de la poursuite de la stratégie de développement accélérée et de prospérité partagée, conformément à l'intérêt accordé par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz à la réalisation d'un développement global.

Le wali a en outre insisté sur l'importance du cadre du partenariat actuel entre les deux parties qui diffère, a-t-il dit, de ses précédents du point de vue volume et diversité grâce aux réformes financières et économiques accélérées qui ont prouvé leur succès dans le domaine des projets de développement, poussant ainsi la Banque Mondiale à tripler son enveloppe financière au profit de la Mauritanie, qui est passée de 80 millions de dollars à 210 millions de dollars.

Pour sa part, le président de l'autorité de régulation de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ould Daf a exprimé la disposition de son autorité à participer efficacement aux travaux de cette rencontre destinée à définir les grandes lignes de la stratégie du pays avec le groupe de la Banque Mondiale, soulignant que le choix s'est porté sur les sujets de la compétitivité des sociétés et l'emploi dans cette journée de concertation tout en accordant un intérêt particulier aux secteurs des mines et des pêches considérés prioritaires pour la zone franche.

Il a insisté sur la dynamique économique et la grande transformation que connaît la ville de Nouadhibou grâce au grand intérêt qu'accorde le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz à ce projet stratégique qui est devenu un pôle de développement par excellence.

De son côté, la directrice des opérations à la Banque Mondiale a mis en relief l'importance du partenariat existant entre son institution et la Mauritanie dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et du renforcement du développement local couvrant les secteurs de l'enseignement, de la santé, des affaires sociales, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, en plus de l'appui au secteur privé.

La cérémonie d'ouverture de la rencontre s'est déroulée en présence du conseiller du Premier ministre, M. El Hacen ould Zein, du hakem de la moughata de Nouadhibou, M. Ahmed Ould Si Bé et de plusieurs autres personnalités.