Burkina Faso: Evacuation des Peace Corps du Burkina - L'ambassadeur des Etats-Unis s'en explique

Andrew Young a tenu à rassurer les Burkinabè sur le fait que cette décision n'entamera en rien les engagements du Gouvernement américain vis-à-vis des Burkinabè. Cet engagement, a-t-il rappelé, se décline en trois axes à savoir, œuvrer à l'enracinement de la démocratie au Burkina, aider les FDS burkinabè à détecter et réagir face à des menaces terroristes et assister le gouvernement burkinabè pour l'atteinte d'un développement économique équitable.

dehors de la capitale, dans des villages où les mesures sécuritaires ne sont pas comparables à celles des villes », a justifié Andrew Young. Cette évacuation, à en croire l'ambassadeur, n'est liée ni à un quelconque enlèvement d'un chauffeur américain au Burkina comme le prétendent certains, ni à une menace directe dirigée contre les membres du Corps de la paix. L'attaque du Café-restaurant Aziz Istanbul n'est pas, comme le croiraient certains, l'élément qui a précipité la prise de cette décision. La décision résulte d'une évaluation générale de la situation sécuritaire au Burkina. Et en la matière, le gouvernement américain a rappelé le 7 juin dernier aux Américains vivant partout dans le monde entier, la nécessité de faire preuve de prudence partout où ils se trouvent. Le 25 août dernier, des mesures de protection ont été rappelées aux Américains vivant au Burkina, pour plus de vigilance.

L'arrivée du Peace corps au Burkina pour la première fois date de 1966. Au total, 2 075 bénévoles ont foulé le sol burkinabè depuis cette date. Ils sont intervenus dans les domaines de la santé, de l'éducation, du développement économique communautaire. Jusque-là, la collaboration avec le gouvernement burkinabè fut des plus cordiales. Mais entre-temps, le terrorisme a envahi le monde entier et le Sahel africain. Les enlèvements, les meurtres commis à l'endroit des expatriés ont pratiquement obligé l'ambassade des Etats-Unis à prendre ses responsabilités. Ainsi, le 3 septembre dernier, elle décide, non sans avoir au préalable avisé le gouvernement burkinabè, de l'évacuation de ses 124 bénévoles du Corps de la paix. « C'est une décision que nous avons prise malgré nous-mêmes », a assuré l'ambassadeur. Mais pour lui, la sécurité des membres du Corps de la paix demeure prioritaire. Cette décision, a-t-il précisé, ne concerne que les bénévoles du Corps de la paix. « Car, leur situation est particulière. Ils vivent en

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.