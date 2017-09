Burkina Faso/Sénégal: Après le match Etalons / Lions du Sénégal - Quelques enseignements à tirer

Car la cacophonie et l'improvisation qui entourent le football burkinabè font déborder le vase. Et, en dehors des journalistes, nombreux sont les observateurs et autres acteurs de la discipline qui, fatigués de la mauvaise organisation et gestion des affaires, poussent ce cri de détresse.

Un match plein au cours duquel le public qui a répondu massivement à l'appel de l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) a soufflé le chaud et le froid. La bande à Aliou Cissé qui était venue au stade du 4-Août avec la ferme volonté de laver l'affront du match aller, a été encore contrainte au nul par une équipe burkinabè bien en place. En dépit d'un potentiel que nul ne lui conteste, l'équipe du Sénégal est encore trop inconstante comme l'avait d'ailleurs déjà démontré sa défaite en Afrique du Sud (1-2) et le nul ramené du Burkina Faso (2-2).

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.