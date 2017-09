Afrique: Pax Africana - La Cour suprême kényane redonne de la crédibilité aux processus électoraux en Afrique

Lome — Dans une déclaration officielle, la Fondation Pax Africana, dirigée par l'ancien Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), le Togolais Edem Kodjo, salue la décision de la Cour suprême du Kenya annulant le scrutant présidentiel, estimant que c'est une victoire pour l'Afrique.

"Le jugement du 1er septembre 2017 rendu par les juges de la Cour suprême du Kenya et accepté démocratiquement par toutes les parties grandit et ennoblit d'une manière fulgurante en Afrique le corps judiciaire, arbitre ultime dans le règlement des contentieux électoraux, et souvent taxé de partialité", écrit notamment Pax Africana.

La Fondation, qui salue le courage, le professionnalisme et l'honnêteté de ces juges kényans, convie par ailleurs les acteurs du prochain scrutin présidentiel au Kenya à "cultiver plus que jamais les vertus de tolérance, d'équité, de responsabilité", à proscrire la violence et à œuvrer à la réconciliation afin de relever le défi de l'émergence de leur pays.

La décision de la Cour suprême "restera comme un temps fort dans la construction de la démocratie en Afrique", selon Pax Africana.

On rappelle que la Cour suprême du Kenya, après une saisine de dernière minute de l'opposition, a décidé, contre toute attente, d'invalider les résultats des présidentielles du 8 août 2017, en ordonnant l'organisation d'un nouveau scrutin avant le 31 octobre 2017.

Pax Africana, dont le siège est à Lomé, au Togo, est une organisation à but non lucratif fondée et dirigée par Edem Kodjo, ancien Secrétaire général de l'OUA devenue Union africaine.

Elle a pour objectif essentiel de "garantir la paix et le développement en Afrique par la construction de l'unité du continent".