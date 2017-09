Angola: Elections /2017 - Des commissaires électoraux s'insurgent contre la CNE

Luanda — Les commissaires nationaux de la Commission Nationale (CNE), indiqués par l'opposition (UNITA, CASA-CE, FNLA et PRS), se sont insurgés, mercredi, contre cet organe, qu'ils accusent d'afficher « une conduite peu transparente », mettant en cause la transparence et la validité des élections du 23 août dernier.

Ces accusations ont été faites par le commissaire de l'UNITA, Cláudio Silva, qui tenait cette déclaration au nom de quatre formations politiques siégeant à la CNE, quelques temps après la publication des résultats définitifs du scrutin, qui ont déclaré le MPLA et son candidat au poste de Président de la République, João Lourenço, vainqueurs.

Cláudio Silva a éclairci que la CNE ne permet pas que le commissaire, comme membre de plein droit de la plénière, puisse exprimer son opinion comme une déclaration vote.

"(... ) le pays se trouve dans un carrefour parce que la transparence et la validité du processus électoral sont mises en cause, en partie suite à la conduite peu transparente de la CNE, institution à laquelle nous appartenons", a dit ce responsable à travers une déclaration signée par sept commissaires.

« Cette institution ne permet même pas qu'une opinion discordante de la majorité soit rendue publique », a-t-il dit ajoutant que ces mesures internes offensent la démocratie et l'Etat de droit, spécialement lorsque sont mises en causes les valeurs les plus importantes comme la transparence des processus électoraux, base fondamentale pour la légitimité de l'exercice du pouvoir politique.

Selon lui, la structure et le mode fonctionnement de la CNE se basent sur les normes et procédures qui enfreignent les droits et libertés individuelles, rendant impossible le consensus et consacrent la dictature de la majorité.

"Tout au long de notre mandat, depuis novembre 2015, nous nous sommes confrontés à d'innombrables obstacles pour appliquer la constitution et la loi, a affirmé le commissaire de l'Unita, énumérant 15 points qui « reprouvent la posture de la CNE et conséquemment, « invalident » les résultats définitifs.

Le MPLA qui a remporté les élections du 23 aout dernier a obtenu 4.164.157 voix valides soit 61,08 pourcent. Ce parti a vu élire son candidat João Lourenço comme Président de la République et Bornito de Sousa, vice-président, ainsi que 150 des 220 députés à l'Assemblée Nationale.

L'UNITA, de Isaías Samakuva, se place à la 2éme position avec 1.818.903 voix (26,68%), ce qui lui donne 51 députés élus, alors que CASA-CE est IIIème avec 643. 961 voix (9,44%) et a droit à 16 députés.

Le PRS vient en 4ème position avec 92.222 voix (1,35%), aura deux députés, le FNLA (5ème avec 63. 658 électeurs (0,93%) et un député. L'APN a occupé la dernière place avec 34.976 voix (0,51%), sans député.