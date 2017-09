Angola: Elections / 2017 - Le MPLA remercie la population pour la confiance placée au parti

Mbanza Kongo — Le premier secrétaire du MPLA à Zaire, José Joanes André, a remercié jeudi Mbanza Kongo, la population de la province pour la confiance placée au parti, et qui a été à la base de la victoire avec une majorité qualifiée lors des élections générales du 23 août.

Un communiqué de presse parvenu à l'Angop indique que le politique a loué le comportement des militants, des sympathisants et des amis du parti et la forme ordonnée et civique démontrée le jour du suffrage.

"Nous remercions en particulier le peuple angolais en général et celui de la province de Zaire en particulier pour la bonne décision de voter pour le MPLA et son candidat João Manuel Gonçalves Lourenço, afin de continuer à diriger les destinées de cet héroïque peuple", lit-on dans la note.

Le premier secrétaire a également remercié le président sortant, José Eduardo dos Santos, pour tout ce qu'il a fait pour l'Angola et la province dans les domaines les plus variés de la vie économique et sociale.

Le MPLA a remporté les élections générales du 23 août avec 61,08 pour cent du vote.