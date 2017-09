Sénégal: Expulsion du Sénégal de Kémi Séba - Ses proches se mobilisent

Interpellé à deux reprises mercredi soir, le leader du mouvement Y'en a marre, Thiat, estime que Macky Sall a expulsé Kémi Seba à la demande de la France : « On n'a aucune indépendance ni contrôle sur cette monnaie. Le président de la République est le dernier tirailleur sénégalais. Sénégal, pays de la terre non grata ».

La femme de l'activiste, Etouma Séba, s'est même exprimée pour la première fois : « C'est une situation assez extraordinaire parce qu'au moment où nous avons quitté la France on nous disait : on l'aime ou on la quitte. Voilà. Il a juste voulu conscientiser les Africains du danger que nous vivons tous les jours ».

