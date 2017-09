Les prix des produits alimentaires ont reculé en août, en raison principalement de perspectives de récoltes céréalières abondantes laissant entrevoir une importante reconstitution des stocks, a indiqué jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indice FAO des prix des produits alimentaires s'est contracté en août de 1,3% par rapport à juillet, s'établissant en moyenne à 176,6 points, selon le dernier rapport de la FAO sur les prix alimentaires.

La baisse s'explique par un recul de 5,4% de l'indice FAO des prix des céréales reflétant une forte baisse des prix du blé du fait de l'amélioration des perspectives de production dans la région de la mer Noire.

La FAO a révisé à la hausse ses prévisions relatives à la production mondiale de céréales, qui atteindrait 2.611 millions de tonnes, soit un record historique.

Les stocks mondiaux de céréales devraient atteindre, eux aussi, un sommet historique à la clôture des saisons en 2018, selon le dernier Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales, également publié aujourd'hui.

Ses nouvelles estimations reflètent des anticipations de récoltes de blé plus abondantes, car les perspectives de production améliorées dans la Fédération de Russie ont plus que compensé les révisions à la baisse au Canada et aux Etats-Unis, alors que les récoltes de maïs et d'orge au Brésil et dans la Fédération de Russie étaient en hausse. La production mondiale de riz en 2017 devrait également atteindre un niveau record, selon la FAO.

Le léger repli en août de l'Indice FAO des prix des denrées alimentaires a mis fin à trois mois de hausses consécutives.

Toutefois, l'indice (il est établi à partir de la moyenne des indices de prix de cinq catégories de produits, pondérés en fonction de la part moyenne à l'exportation de chacune des catégories) est resté supérieur de 6% à sa valeur d'il y a un an.

Parallèlement aux céréales, l'indice FAO des prix de la viande a chuté de 1,2% au cours du mois d'août, tandis que l'indice FAO des prix du sucre reculait de 1,7% du fait à la fois de perspectives de récoltes de cannes à sucre favorables dans d'importants pays producteurs (Brésil, Thaïlande, Inde) et d'une demande internationale plus faible suite à la hausse des tarifs par la Chine et l'Inde.

Mais l'indice FAO des prix de l'huile végétale a augmenté de 2,5% sous l'effet de la hausse des prix des huiles de palme, de soja, de colza et de tournesol.

Et l'indice FAO des prix des produits laitiers a également augmenté de 1,4% par rapport à juillet sous l'effet d'une demande accrue de matières grasses en Europe et en Amérique du Nord.

Les nouvelles prévisions de la FAO indiquent une plus grande utilisation alimentaire des céréales, en particulier le blé et le riz, tandis que l'utilisation des céréales secondaires pour l'alimentation animale devrait atteindre un sommet historique.

Malgré cela, les stocks céréaliers mondiaux devraient atteindre un sommet record de 719 millions de tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à leurs niveaux déjà élevés lors de l'ouverture des saisons en cours. Les stocks de blé dans la Fédération de Russie et les stocks de maïs au Brésil devraient augmenter notablement.