Nigeria: Le Directeur du PAM appelle des efforts supplémentaires pour surmonter la crise dans le nord-est

Pour sa part, le PAM a acheté près de 95 millions de dollars américains d'aliments cultivés localement pour ses opérations et a injecté un total de 212 millions de dollars américains dans l'économie nigériane, si les transferts en espèces, les salaires locaux et les autres dépenses sont pris en compte.

« Il s'agit d'une crise majeure qui nécessite de la sécurité, du travail humanitaire et du développement, des composantes essentielles pour améliorer la situation à court et à long terme", a-t-il déclaré. "La communauté internationale ne peut pas se permettre d'ignorer ce problème, ou cela risque de s'aggraver. »

Beasley a mis en garde contre l'impact général de la crise qui dépasse le Nigéria et se propage dans la région du bassin du lac Tchad à quatre nations, qui comprend également le Niger, le Tchad et le Cameroun.

L'insécurité, des routes en mauvais état et des encombrements au port de Lagos compliquent la capacité actuelle du PAM à accéder à des zones plus éloignées et de fournir des vivres importés aux enfants qui en ont besoin.

Dans le nord-est du Nigéria cette année, le PAM, par l'intermédiaire de ses partenaires, a fourni une assistance alimentaire et nutritionnelle mensuelle à plus d'un million de personnes extrêmement vulnérables.

Il s'est également entretenu avec les leaders communautaires et les jeunes mères du camp national du service de la jeunesse (NYSC) à Maiduguri, une ville qui abrite des centaines de milliers de personnes fuyant la faim et les conflits.

