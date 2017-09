Cameroun: Développement des peuples autochtones - L'appui qui vient de la Turquie

L'Agence turque de coopération et de coordination a fait des dons d'une valeur de 20 millions de F aux pygmées de Ndtoua et Doumalé, localités du département de l'Océan.

Des jours pas comme des autres, ces 21 et 22 août 2017 à Ndtoua, village de l'arrondissement de Bipindi et Doumalé, localité de la Lokoundjé. Les habitants de ces deux villages, les Bagyeli (pygmées), ont reçu des dons de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA). Des limes, des machettes, des haches, des houes pour la promotion de l'agriculture, du matériel de chasse et de pêche, des cartons de savon, du sucre, des sacs de sel, des matelas, des chaussures, des imperméables et bien d'autres effets, tout ceci d'une valeur estimée à plus ou moins 20 millions de francs. Pour le représentant de TIKA au Cameroun, Ahmet Bozbey, le geste turc vient appuyer le gouvernement camerounais dans le développement des peuples autochtones.

Les Bagyeli de l'Océan sont donc les premiers bénéficiaires de cette générosité qui leur vient de la Turquie. Les mots pour remercier l'Agence turque de coopération et de coordination et le gouvernement camerounais ont manqué aux Bagyeli. Ils n'avaient alors que leurs chants et leurs pas de danse pour exprimer leur joie. L'émotion était bien forte. « Depuis que nous sommes sortis de la forêt, il y a une dizaine d'années, c'est la première fois que nous recevons de tels cadeaux. Ils nous seront très utiles », fait savoir Jean Baptiste Tchagadic, porte-parole des pygmées de Ndtoua. A Doumalé, il faut d'abord affronter le fleuve Lobé à la pirogue, puis la forêt, pour arriver au premier campement.

Au cœur de cette forêt équatoriale où oiseaux et singes s'amusent encore librement sur les cimes des arbres, les Bagyeli ont émis un autre vœu. Ils ont demandé à la coopération turque de leur venir en aide pour l'établissement des actes de naissance et la construction d'une école primaire. « Nous avons entendu votre cri », a répondu Ahmet Bozbey.