Cameroun: Relations extérieures - Le nouvel ambassadeur de Suisse est là

Le diplomate suisse, Pietro Lazzeri est né à Bellinzone en 1973. Il est titulaire d'une licence en histoire, obtenue à l'université de Florence en Italie et d'un Master en relations internationales à l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève. En 2011, Pietro Lazzeri est nommé premier collaborateur du chef de mission à l'ambassade de Suisse à Caracas au Vénézuela, fonction qu'il exerce jusqu'en 2013.

Le nouvel ambassadeur de Suisse au Cameroun, Pietro Lazzeri, a présenté hier à Yaoundé la copie figurée de ses lettres de créances au ministre des Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mbella. Un acte qui marque son entrée en fonction. Au cours de l'audience, les deux personnalités ont saisi cette opportunité pour parler de la coopération bilatérale entre les deux pays. Des relations empreintes d'amitié et de respect mutuel, qui datent depuis la fin du XIXe siècle avec la présence au Cameroun des membres de la Mission de Bâle et d'autres communautés religieuses, actives notamment dans le secteur éducatif. Depuis 1960, la Suisse, pays ami, développe des activités commerciales, notamment dans le cacao, qui ont contribué à une augmentation de la présence helvète au Cameroun.

