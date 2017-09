Cameroun: Inscriptions sur les listes électorales - Un devoir citoyen

Dans les systèmes politiques multipartites, l'élection constitue le principe de base des démocraties représentatives, car elle assure aux gouvernants et aux institutions républicaines, la crédibilité et la légitimité politique dont ils ont besoin pour agir au nom du peuple.

Or, cette légitimité ne s'acquiert que par la participation massive du peuple au vote. Après les premières élections post-parti unique en 1992, on assiste au Cameroun depuis quelques années à une « désaffection électorale », qui se traduit par le faible taux d'inscription des citoyens sur les listes électorales. La « démocratie de l'abstention » qui semble s'enraciner au Cameroun et qui se lit à travers les chiffres que vient de présenter Elecam suscite moult interrogations. On ne saurait imaginer une élection sans électeurs parce que sans la participation de ces derniers, le vote va se résumer à un simple sondage d'opinion. L'inscription sur une liste électorale est la toute première démarche à remplir pour tout citoyen en âge de voter.

Dans l'histoire politique pourtant, la lutte pour le vote pour tous a été l'une des batailles épiques qu'ont livrée les « exclus » pour acquérir la pleine citoyenneté et avoir le droit de voter. Si l'on peut concéder que la période d'inscription sur les listes électorales n'est pas, à l'expérience, un moment de grande mobilisation populaire comme celui de la campagne électorale, le grand écart observé entre les données actuelles et le nombre d'électeurs potentiels, interpelle tous les acteurs du processus électoral de notre pays. A commencer par Elecam qui doit se montrer encore plus inventif et créatif, expérimenter de nouvelles approches pour accrocher les électeurs qui traînent le pas. L'on pense par exemple à des inscriptions en ligne ou à l'utilisation des réseaux sociaux pour sensibiliser les populations.

Il incombe aux partis politiques la lourde tâche de mobilisation de leurs militants pour cultiver en eux des comportements électoraux participatifs. Au-delà de la légitimité politique, le vote à travers son caractère concurrentiel permet aux partis politiques de mesurer leur importance après le décompte des voix, d'acquérir une notoriété sur la scène politique et électorale.

Or, à l'observation, certaines sinon la plupart des formations politiques sont constituées de politiciens de dimanche qui retrouvent une hyperactivité politique à la veille d'une échéance électorale. Voilà qui est de nature à construire un comportement abstentionniste chez les citoyens, oublieux qu'ils sont de la chose politique. D'autres entrepreneurs politiques passent le clair de leur temps à égrener des critiques au système électoral, comme si le changement tant rêvé pourra produire une génération spontanée d'électeurs.

Le vote est aussi un acte qui assure la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Les acteurs de la société civile ont aussi le devoir de mobiliser les citoyens qui ne sont pas forcément affiliés à des partis politiques. Les populations quant à elles, devraient comprendre que, même si depuis 1992 le vote n'est plus obligatoire comme ce fut le cas pendant la période du monopartisme où la carte d'électeur faisait l'objet d'un contrôle par les forces de l'ordre pour s'assurer que les citoyens étaient inscrits et qu'ils votaient effectivement, il reste un devoir civique. Il est nécessaire qu'elles soient « dans le jeu électoral» afin que leur participation électorale facilite l'enracinement de la démocratie.