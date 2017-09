Mauritanie: Le futur des Operations de maintien de la paix de l'ONU

Sans ces changements fondamentaux, a-t-il averti, l'ONU "continuera à déployer des casques bleus dans des environnements hostiles avec peu ou pas de paix à maintenir, où parfois la ligne entre le maintien de la paix et l'effectivité de cette paix devient floue et où l'accent principal, lors des évaluations, est en grande partie pour répondre aux exigences opérationnelles et logistiques urgentes pour des missions surchargées ".

Il a finalement proposé l'élaboration d'un nouveau «Pacte stratégique» pour soutenir la paix, qui sera lancé en réponse à une demande du Conseil de Sécurité. Il décrirait les obligations du pays hôte et d'autres parties prenantes nationales ainsi que le rôle de soutien de l'ONU, et comprendrait un suivi strict de référence pour veiller à ce que les responsabilités soient assumées.

Et, a-t-il ajouté en insistant," parce que les femmes et les jeunes ressentent les conflits différemment, des mesures spécifiques devraient être prises pour s'assurer que leurs perspectives spécifiques sont prises en compte dans toutes les étapes de cet exercice analytique ".

En ce qui concerne la planification et le réexamen des Opérations de paix, il faut respecter la résilience intrinsèque des sociétés qui font face aux conflits, a-t-il dit, et au caractère régional des solutions proposées, car les facteurs d'instabilité ont tendance à être transnationaux.

La première, a-t-il déclaré au Conseil, était de se rendre compte que les pays qui sortent d'un conflit "ne sont pas des pages vierges et leur peuple n'est pas un projet". Il a dit que cela impliquait de capitaliser sur ce qui dans ces pays fonctionnait encore bien sur le plan intérieur et de reconnaitre que "toute société, même si elle est brisée, garde des capacités et des actifs, pas seulement des besoins et des vulnérabilités. "

