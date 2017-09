Tchad: Une table ronde pour venir au secours du pays

Le ministre tchadien de l'Economie et du Développement, Ngueto Yambaye, réfute ces accusations. Il souligne que "le gouvernement a décidé d'inverser la tendance pour faire porter la gestion économique nationale d'abord par le secteur privé. Aujourd'hui nous avons engagé un processus de réformes institutionnelles et structurelles en collaboration avec tous les acteurs de manière inclusive."

Pour Ngueto Yambaye, le ministre tchadien de l'Economie et du Développement, "c'est la première fois dans l'histoire du Tchad où, pour une table ronde, tous les acteurs ont élaboré des projets pour faire financer." Selon lui, "la table ronde, c'est une plateforme de business. Nous ne sommes pas venus ici demander des dons. On n'est pas venu mendier. Chaque projet pour être financé doit être crédible et rentable."

