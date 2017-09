Tchad: Le Forum pour le pays s'est ouvert à Paris avec les investisseurs privés

L'objectif de cette rencontre est de lever plus de sept milliards de dollars pour le financement d'un "Plan national de… Plus »

Une partie du projet est consacrée à l'amélioration de la bonne gouvernance et de l'État de droit rassurent les autorités tchadiennes. Des autorités qui disent ne plus répéter les erreurs du passé.

Il explique : « Nous devons prendre nos responsabilités et aujourd'hui, si l'union sacrée ne se fait pas autour de cette table ronde, sur quoi est ce que les tchadiens vont-ils s'entendre ? Si nous ne nous entendons pas sur ca, c'est le plus petit commun multiple pour ceux qui aiment l'arithmétique, nous devons nous attendre sur un minimum »

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.