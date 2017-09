Congo-Kinshasa: Mobutu, un parcours atypique

Cela va faire vingt ans que le maréchal Mobutu a disparu. Celui qui a régné pendant plus de trente… Plus »

De nombreux historiens et journalistes se sont penchés sur son parcours atypique et sa personnalité. Peter Verlinden de la VRT, la chaîne de télévision publique flamande a ainsi mené un enquête sur l'ancien dirigeant qu'il a connu personnellement, il a rencontré ses proches pour recueillir des témoignages. Pourquoi une telle initiative? Cliquez sur l'image ci- dessus pour écouter sa réponse.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.