Angola: Elections / 2017 - Le MPLA à Benguela se félicite pour la victoire

Avec une majorité qualifiée, le parti au pouvoir en Angola a élu ses candidats à la Présidence et vice-présidence de la République, respectivement João Lourenço et Bornito de Sousa, ainsi que 150 des 220 députés à l'Assemblée nationale.

La commission exécutive a également salué les militants du MPLA et la population pour la manière ordonnée et civique démontrée le jour du vote, les exhortant à maintenir le comportement exemplaire, étant convaincu que le plus grand gagnant est le peuple angolais.

"Le poste de Président de la République entraîne des responsabilités qui exigent de fortes qualités de leadership, de dévouement, d'intelligence, de sens d'état et d'unité nationale, de patriotisme, de tolérance et d'esprit de mission", lit-on dans la motion de soutien.

Benguela — La commission exécutive du comité provincial du MPLA de Benguela se félicite de la victoire du MPLA et de son candidat João Manuel Gonçalves Lourenço et réaffirme son soutien au leadership du pays.

