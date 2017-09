Angola: Elections / 2017 - Le MPLA à Moxico réaffirme son soutien inconditionnel à João Lourenço

Camanongue — La mission exécutive du comité provincial du MPLA de Moxico a réaffirmé jeudi à Luena, un soutien "total et inconditionnel" à João Lourenço, en tant que Président de la République, élu aux élections générales du 23 août dernier avec 61,08 pour cent de voix.

Dans une motion, approuvée à l'unanimité, issue d'une réunion du parti tenue le même jour, le comité provincial du parti exalte, au nom des militants, des sympathisants et des amis du MPLA, la victoire du parti à une majorité qualifiée. «Exprimer son plein soutien pour la mise en œuvre du Programme de gouvernance du MPLA, qui vise le bien-être économique et social des populations et le maintien de la stabilité politique du pays en faveur d'un développement durable», lit-on dans une note envoyée à l'Angop.

A son tour, le premier secrétaire municipal de la JMPLA à Camanongue, Jose Tiago Isaías, a exprimé sa "satisfaction" avec la victoire expressive de son parti lors des élections générales de 2017. Réagissant à la divulgation des résultats définitifs, le leader juvénile a reconnu que «le triomphe est le résultat de l'engagement des militants, des partisans et des amis du parti, visant à la continuation d'un Angola, de plus en plus développé pour tous», a-t-il déclaré.

Il a préconisé que les militants devraient continuer à se battre afin que la population continue de faire confiance au MPLA, au cours des cinq prochaines années de gouvernance, sous le commandement de João Manuel Gonçalves Lourenço. "Nous avons des raisons suffisantes pour célébrer cette grande victoire", a-t-il conclu, la qualifiant d'une victoire difficile.