Il en veut pour preuve la réactivité des Forces de défense et de sécurité lors des attaques du 15 janvier 2016 (au Splendid hotel et au Cappuccino) et du 13 août 2017 (au Café Aziz Istanbul).

Dans le cas du Burkina Faso, il a assuré que l'agence ne fermerait pas ses portes, car le pays a de plus en plus, avec l'aide de ses partenaires, les capacités de faire face aux terroristes.

Cette réaction a interpellé un autre homme de plume qui a déchargé son confrère et s'est voulu plus clair : «Est-ce qu'il y a un chauffeur qui a disparu ?» «Non », a répondu le diplomate, catégorique cette fois-ci.

Et l'auteur de la question, peu satisfait, d'insister en demandant si un chauffeur du Peace Corps a été kidnappé. Le principal animateur de ce face-à-face avec les journalistes a affirmé qu'il a connu beaucoup de crises et que les premières informations ne sont pas «forcément correctes».

Le gouvernement a apprécié le travail qui a été fait par le Corps de la paix. De 1966 à nos jours, 2075 volontaires ont séjourné au Faso et ont été envoyés dans les domaines de l'éducation, de la santé, etc.» Un autre confrère de l'interroger : «D'où est venue cette idée de quitter le pays ? Est-ce qu'il y a eu une menace plus ou moins directe contre un volontaire ?»

«Est-ce que le gouvernement burkinabè a été informé de cette décision au préalable ?» a demandé un journaliste. Et le diplomate américain de répondre : «Nous en avons parlé avec le gouvernement. Nous travaillons ensemble et avons reconnu que le pays traverse une période difficile.

Par conséquent, Andrew Young ne les considère pas comme les autres citoyens américains vivant au Faso et a estimé qu'il fallait être «très prudent et vigilant» en ce qui les concerne. Il a précisé que son équipe évaluait en permanence la situation sécuritaire puis a assuré que cette décision était seulement temporaire.

Il a expliqué que la spécificité des volontaires commande plus de précautions. Il s'agit de personnes envoyées dans «des coins reculés du Burkina Faso» et qui participent aux actions de développement socioéconomique du pays.

Andrew Young, Julien Denakpo et Ken Reuman étaient face à la presse le 6 septembre 2017 pour donner les raisons ayant présidé à l'évacuation des volontaires du Corps de la paix du Faso quelques jours plus tôt.

Mais on ne sera pas plus avancé, car l'ambassadeur est resté évasif sur la plupart des questions. Il s'est plutôt appesanti sur la particularité du Peace corps pour justifier son départ, qui ne serait que temporaire.

