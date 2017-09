Mali: Décentralisation - Le pays adopte un Document Cadre de 331 milliards FCFA

Les opérations militaires menées par les forces armées du Mali et du Burkina Faso afin de contrer… Plus »

De même, sa mise en œuvre permettra de promouvoir le développement équilibré des régions et des pôles urbains, d'améliorer la qualité des services rendus par les collectivités territoriales, de renforcer la gouvernance inclusive du territoire et d'améliorer le financement de la décentralisation.

Selon la même source, cette Politique vise à approfondir la décentralisation à travers notamment la régionalisation, l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales et le renforcement du partenariat entre l'Etat et celles-ci.

Sur le rapport du ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation du Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation et son plan d'actions 2017-2021.

