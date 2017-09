Cameroun: Assiette fiscale - Les 6 000 contribuables qui ne paient pas d'impôts

« Elles ne sont pas assujetties au paiement de l'impôt et ce sont nos services qui leur délivre cette dispense dont elles se prévalent à la douane ». Comme les administrations publiques et établissements publics administratifs, ces organisations sont classées « hors régime d'imposition ».

Ou encore des organismes à caractère sociale et humanitaire, tels que la Fondation Chantal Biya, la Fondation Cœur d'Afrique de Roger Milla, la Fondation de Samuel Eto'o, celle de Jean II Makoun, etc.

Aussi on retrouve dans cette liste des ambassades : Arabie saoudite, Allemagne, Egypte, Espagne, Italie, Algérie, Chine, Corée, Russie, France, Grèce, Guinée équatoriale, Libye, Tunisie, Etats unis, Brésil, Congo, Congo Brazaville, Gabon, Japon, Liberia, Maroc, Royaume des Pays-Bas, etc.

5septembre 2017. C'est le délai de rigueur que la direction générale des Douanes (DGD) a fixé à 6000 entreprises et organismes opérationnels dans son système mais non répertoriée dans celui de la direction générale des Impôts (DGI).

