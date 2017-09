Burkina Faso: Financement de la sécurité intérieure

Les émissions simultanées des Bons du Trésor respectivement à 91 et 182 jours pour un… Plus »

Le nouveau président de l'Assemblée nationale, selon lui, doit non seulement avoir de la carrure mais surtout incarner les valeurs de justice, de progrès social, de paix et de cohésion.

« Le moment est venu de mettre les egos personnels et les calculs politiciens de côté et de faire preuve de patriotisme. C'est à ce prix que vous aurez le soutien de l'ensemble de la gauche démocratique », a lancé le président du Mouvement, Adama Congo.

Il a appelé les députés qui élisent ce 8 septembre le successeur de Salifou Diallo à avoir pour boussole l'intérêt national et à faire preuve de responsabilité afin que les résultats de cette élection ne souffrent d'aucune contestation. Pour lui, le meilleur hommage à rendre au défunt président réside dans l'union et la cohésion autour du choix du prétendant au perchoir du parlement burkinabè.

