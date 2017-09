Kenya: La commission électorale en pleine crise interne

Des signes de confusions inquiétants, alors que selon les analystes, le bon déroulement des prochaines élections repose sur la capacité de l'IEBC à mettre en place les réformes nécessaires à temps et, surtout, à trouver un terrain d'entente avec les partis de Uhuru Kenyatta et de Raila Odinga.

Dans un communiqué publié jeudi, une partie des hauts cadres de la commission affirme que ce mémo, s'il est avéré, a été écrit sans leur accord et que les accusations de Wafula Chebukati sont non fondées. Un communiqué par la suite désavoué par certains de ses signataires.

Au Kenya, la commission électorale (IEBC) est en crise, alors qu'elle doit organiser une nouvelle élection présidentielle dans moins de deux mois. La décision du président de l'IEBC, Wafula Chebukati, d'écarter certains agents et de nommer une équipe temporaire pour superviser les prochaines élections a soulevé une révolte interne, et beaucoup de confusion.

