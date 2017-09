Burkina Faso: Des acteurs économiques tirent la sonnette d'alarme

Les émissions simultanées des Bons du Trésor respectivement à 91 et 182 jours pour un… Plus »

« Nul ne peut prétendre réussir le développement de ce pays par des actions égoïstes et solidaires. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire où seuls le courage politique et la maturité des acteurs seront notre trajectoire éclairante vers notre futur désir pour la nation», a affirmé M. Ouédraogo tout en invitant les acteurs politiques à exclure les revanches.

A cette préoccupation des journalistes, le président a fait savoir qu'à la suite des événements d'octobre 2014, plusieurs filles et fils du pays se sont réfugiés à l'étranger et il est temps de leur tendre la main pour reconstruire un Burkina nouveau.

En plus de la question sécuritaire, les conférenciers ont également appelé le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré à prendre toute la mesure de la situation sociale, politique et économique en vue de resserrer la cohésion sociale et de booster le développement.

Selon le président de l'association, Souleymane Ouédraogo, il est important que chaque citoyen et particulièrement les acteurs économiques collaborent avec les forces de défense et de sécurité dans leur traque des ennemis de la nation. Pour lui, sans la sécurité, leur activité ne peut pas prospérer.

