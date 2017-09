Tunisie: Des stages de formation artistique et muséale

La première tranche de la Cité de la Culture, qui sera fin prête au mois d'octobre 2017, s'étend sur une surface couverte de 49.000 m². Elle comprend un opéra (1.800 places), un auditorium (700 places), une salle de théâtre pour les répétitions (400 places) et 77 studios de production dans les domaines de la musique, du 4e art et de la danse, ainsi qu'une médiathèque, des salles de cinéma, des espaces commerciaux et une tour.

Le ministre des Affaires Culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a souligné l'importance de ce séminaire de formation qui s'inscrit, a-t-il rappelé, dans le cadre d'un cycle de formation dans les différentes spécialités culturelles, artistiques et techniques et toutes les composantes essentielles de la Cité de la Culture.

Rabaa Jdidi, chargée de la direction des Beaux-Arts au ministère des Affaires Culturelles, a annoncé que son département a entamé, mardi, le transfert d'une partie du patrimoine artistique, -- avec un nombre total d'œuvres estimé à 12.147 tableaux et pièces d'art, au siège du Musée National d'art moderne et contemporain qui sera opérationnel à partir du 6 octobre prochain.

Il a parlé d'un programme de formation interactif et évaluatif pour les stagiaires diplômés des Instituts des beaux-arts, au terme de laquelle près de 25 membres seront retenus pour être recrutés au nouveau Musée national d'art moderne et contemporain.

Pour Sami Ben Amer, conseiller auprès du ministre des Affaires culturelles chargé de la préparation du Musée national d'art moderne et contemporain, ce cycle de formation constitue l'étape édifiante du musée d'art. Cet académicien et plasticien a estimé que les spécialités ciblées par cette formation nécessitent un effort supplémentaire quant à leur application, tout en œuvrant à s'inspirer de l'expérience des autres pays dans ce genre de professions nouvellement créées en Tunisie.

Au démarrage de la formation qui réunit des formateurs de Tunisie, de France, du Liban et d'Autriche, Mohamed Hedi Jouini, directeur général de l'Ugpo, a présenté les nouvelles orientations culturelles en Tunisie en prévision de l'ouverture de la Cité de la Culture en 2018 où seront logés les pôles culturels du pays, dans les différentes disciplines artistiques dont le cinéma, les arts plastiques, la danse et autres.

