Cameroun: Comité de normalisation de la Fecafoot - L' équipe tant attendue

La liste des membres désignés sera dévoilée aujourd'hui par la délégation FIFA-CAF, en séjour depuis hier à Yaoundé.

Un parcours millimétré, entre le siège de la Fédération camerounaise de Football (Fecafoot) à Tsinga et le ministère des Sports et de l'Education physique. La délégation FIFA-CAF (Fédération internationale de football association et Confédération africaine de football) a eu une journée chargée hier à Yaoundé.

Menée par Veron Mosengo-Omba, directeur régional zone Afrique et Caraïbes de la Division Association membres de la FIFA, la mission conjointe est venue à la rencontre des autorités camerounaises.

Dans sa suite, Ahmed Ould Yahya, président de la fédération mauritanienne de football, membre du comité exécutif de la CAF, mais aussi Luca Nicola, manager des associations membres/FIFA et Mme Segbe Pritchett, Coordinateur-Développement du Programme Afrique francophone.

Objectif principal de cette visite de travail, la lumière sur les nouveaux responsables du comité de normalisation, qui auront la tâche de mener la Fecafoot à une nouvelle élection d'ici au 28 février 2018.

Mais il faudra attendre aujourd'hui pour être au parfum. « Nous pensons publier demain (Ndlr : ce vendredi) les noms des personnes qui vont faire partie du comité de normalisation », a révélé Veron Mosengo-Omba, prenant la parole dans le cabinet du ministre des Sports.

Lui emboîtant le pas, Ahmed Ould Yahya a déclaré : « Nous sommes là pour une sortie de crise à la Fecafoot. Nous espérons que le nouveau comité de normalisation va mener à bien sa mission de normalisation administrative du football camerounais. »

Un échange très fructueux de plusieurs minutes a permis aux hôtes de Bidoung Mkpatt de s'attarder sur les grandes lignes de leur mission.

« Ici au Cameroun, il n'y a qu'estime, respect, volonté de collaboration et surtout de soutien des initiatives de la CAF et de la FIFA », a déclaré le Minsep.

Un état d'esprit félicité par le représentant de la FIFA. « M. Infantino m'a demandé de vous rassurer. Il n'y a pas de problème entre la FIFA et le Cameroun. Il viendra ici bientôt », promet Veron MosengoOmba.

L'occasion d'aborder d'autres sujets de l'heure s'est offerte. Notamment, la Coupe d'Afrique des nations 2019.

« La CAN 2019 est considérée comme une cause nationale que nous devons relever avec brio. Votre arrivée au moment où nous sommes dans la dynamique de cette préparation vient à point nommé », a relevé le Minsep.

Pour réponse, Ahmed Ould Yahya a affirmé: « La CAF ne sera jamais contre le Cameroun. Le Cameroun est une grande nation et la CAF a besoin du Cameroun. Le président Ahmad m'a chargé de vous transmettre ses salutations ainsi que le respect qu'il voue au peuple camerounais. »

Cet arrêt au ministère des Sports et de l'Education physique intervenait après l'étape de la matinée au siège de la Fecafoot. Ici, la délégation FIFA-CAF s'est entretenue avec les esponsables, à savoir le secrétaire général, Blaise Moussa, le secrétaire général adjoint Patrick Eugène Ebodé Tsanga, et l'ensemble des directeurs de la Fecafoot. Ce vendredi sera donc décisif pour l'avenir de la fédération, et son nouveau comité de normalisation.