Cameroun: Logistique - Bolloré apporte des précisions sur les actifs de Necotrans

Les parts de Necotrans dans le terminal polyvalent de Kribi ne sont pas reprises par le Groupe Bolloré.

«Contrairement à des informations qui ont pu être entendues ici et là, les droits de Necotrans sur le terminal conventionnel de Kribi n'ont pas été repris par Bolloré Transport & Logistics. »

C'est la teneur de la mise au point publiée hier par le groupe français Bolloré. Il a ainsi réagi suite à la reprise, le 25 août 2017, des actifs d'un autre armateur français, Necotrans par un conglomérat de quatre entreprises appelé « Consortium Bolloré ».

Ceci dans le cadre du redressement judiciaire en France du groupe Necotrans, actif, en Afrique essentiellement, dans la gestion de terminaux portuaires, le secteur pétrolier et gazier, et la logistique minière.

Le «Consortium Bolloré » était constitué d'offres non solidaires et non dissociables d'African Ports & Corridors Holdings (Apch), véhicule d'investissement basé à Maurice, de Bolloré Africa Logistics (BAL), filiale du groupe Bolloré, du groupe marocain Premium, spécialisé dans la distribution de biens d'équipement.

Sans oublier le groupe de construction navale libanais, Privinvest des frères Iskandar et Akram Safa. En clair, chaque actif repris est géré et exploité de façon autonome par chacun des repreneurs.

Pour sa part, Bolloré Transport & Logistics affirme qu'il pérennise plus de 260 emplois dans six pays africains à travers la reprise. Il s'agit du terminal du Bassin du Congo, celui de Lomé et la société Necotrans Sénégal.

En outre, BAL reprend des participations minoritaires de Necotrans sur des terminaux où les deux opéraient déjà en joint-venture : le terminal roulier d'Abidjan, les terminaux routiers à conteneurs du Burkina, la société de manutention du terminal à conteneurs de Cotonou et enfin, Douala International Terminal.

Selon Bolloré, cette reprise d'actifs s'inscrit dans une logique de renforcement et de développement de ses positions en France et en Afrique, dans les secteurs du transport, de la logistique et des partenariats public privé portuaires.

« La reprise concerne des activités qui répondent à deux objectifs prioritaires : faciliter l'accès au continent africain de tous les clients français et internationaux de Bolloré Transport & Logistics, mais aussi consolider et diversifier les activités liées aux opérations portuaires sur la façade atlantique du continent africain », indique BAL.

Pour mémoire, c'est en 2014 que le consortium conduit par Necotrans avait été désigné adjudicataire, du contrat de partenariat pour l'exploitation et la maintenance du terminal polyvalent du port en eau profonde de Kribi.

Le contrat avec la partie camerounaise prévoyait une concession de 20 ans et des investissements de 26,2 millions d'euros (environ 17 milliards de FCFA) et des redevances à verser à l'Etat camerounais.

Le journal français, « Les Echos » révèle qu'au tribunal de commerce de Paris, l'offre de rachat des actifs de Necotrans par le consortium Bolloré - APCH - Premium - Privinvest permet le maintien de 86 des 119 emplois directs dans les sociétés françaises, et de 1 100 emplois dans les filiales africaines, pour une valorisation globale d'environ 17,2 millions d'euros (environ 11,266 milliards de FCFA).