Tunisie et Portugal dans le même groupe

La compétition se déroulera dans un nouveau stade à Nabeul d'une capacité de 2.900 spectateurs. D'anciennes stars du football international sont attendues à l'ouverture de cet événement mondial, entre autres l'ancienne vedette de la Juventus de Turin et de la «Squadra azzura» (la sélection italienne) Roberto Baggio, l'ancien international espagnol Raul Gonzalez, en plus de la vedette africaine Didier Drogba.

Vingt-quatre sélections nationales prendront part à cette échéance mondiale réparties en 6 groupes avec pour principales affiches France-Argentine (groupe A), Mexique-Chili (groupe B), Russie-Brésil (groupe C), en plus de Tunisie-Portugal. Les deux premiers de chacun des 6 groupes et les 4 meilleurs classés disputeront les huitièmes de finale.

