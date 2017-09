Ile Maurice: Festival - Les designers se réunissent pour la bonne cause

«Le design est un moyen magnifique pour ré-imaginer le monde.» C'est ce qu'a déclaré le Sud-Africain Ravi Naidoo, fondateur et directeur général d'Indaba Design, le jeudi 7 septembre. Il était l'invité d'honneur du premier Design Festival à Flic-en-Flac. Organisé par l'Association of Communication Agencies (ACA), l'événement a réuni plusieurs designers, compagnies de communication et intervenants locaux et internationaux.

Lors de son discours, Ravi Naidoo a mis l'accent sur comment le design peut venir en aide aux personnes démunies. «À Design Indaba, nous voulons que le design soit perçu comme un outil pour servir les plus nécessiteux. Nous voulons améliorer la situation de ces derniers», a-t-il souligné.

Design Indaba a, avec l'aide de compétences internationales, construit, entre autres, des maisons pour des squatters en Afrique du Sud. Celles-ci étaient deux fois plus grandes et coûtaient moins chères que celles construites par l'État. Aujourd'hui, le design de ces maisons est utilisé dans plusieurs pays d'Afrique pour les plus démunis.

Vino Sookloll, président de l'ACA, abonde dans le même sens. Mais il se veut prudent concernant Maurice. «Le design peut aider au niveau du travail social mais il faut trouver l'élément déclencheur pour ce faire. Le problème à Maurice, c'est le cloisonnement. Les ONG sont d'un côté, le gouvernement de l'autre, tout comme le secteur privé», a-t-il déploré. Selon lui, «il faut réussir à réunir tout le monde pour qu'ils s'écoutent. C'est possible».

Le festival a aussi mis en avant la connectivité et l'évolution du monde, où le design doit se réinventer.