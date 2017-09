Ile Maurice: Directeur général de la MBC - Un siège éjectable ?

Pour notre second interlocuteur, la MBC bute à chaque fois sur un problème fondamental : «celui des pressions du gouvernement». Il soutient qu'il n'existe point de paramètres clairs et que la faute revient à un système qui «oublie» le fait que c'est envers le public que l'organisme est avant tout redevable. «Bizin rann kont gouvernman avan tou é malérezman sé enn réalité sou ninport ki rézim», souligne-t-il.

Pour le premier, qui n'a pas fait long feu à la MBC, la compétence et le leadership font défaut pour le poste de directeur général. CePRE qui n'était pas le cas, selon lui, à l'époque où Dan Callikan occupait ce poste-là. «Kan péna enn direkter ki for, bann dimounn éna tandans donn lord. Dépi lao é dépi anba osi», ironise-t-il. Pour lui, c'est «logique» de sanctionner Mekraj Baldowa suivant la non-couverture des événements de vendredi. «Cela n'aurait pas dû se produire. Cela a fait plus de tort que du bien au gouvernement», avance-t-il.

