Ile Maurice: Marché de Port-Louis / Enquête sur les étals - L'ICAC vise des politiques

Cependant, l'on avance que la sous-location des étals peut difficilement être prouvée dans plusieurs cas, étant donné que la loi permet d'employer des «agents». Au niveau de l'inspectorat, l'on laisse entendre que comme l'emploi des personnes non enregistrées est per- mis, l'on peut difficilement détecter les fraudes. «Le bénéficiaire légal de l'étal peut très bien le confier à son employé. Même si ce dernier le sous-loue, nous ne le saurons pas. Nous ne pouvons qu'avoir des soupçons. Cette situation existe malheureusement au marché», confie une source proche du dossier.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.