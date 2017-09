Ile Maurice: Buzz - Il ramasse un chèque et cherche son propriétaire pour le lui rendre

BonZour

Il a créé le buzz sur Facebook en début de semaine. Sa bonne action lui a valu l'appréciation de nombreux internautes, qui n'ont pas manqué de saluer l'honnêteté de ce jeune homme. Naresh Singh Runglall, qui habite La Flora, a «croisé la route» d'un chèque, lundi. Et, en se démenant comme un beau diable, grâce aux réseaux sociaux, il a finalement pu retrouver le propriétaire...

«Peu importe la somme qu'il y avait sur le chèque, j'aurais agi de la même façon. J'ai appris qu'on ne doit pas prendre ce qui ne nous appartient pas», lâche le jeune homme, âgé de 25 ans, qui s'est lui-même battu pour pouvoir réussir dans la vie. Il possède aujourd'hui son petit atelier spécialisé dans la décoration d'intérieur. Pour lui, ce geste était un réflexe parfaitement naturel. «Vous ne savez jamais ce qu'une somme d'argent, qui peut sembler minime pour certains, peut représenter pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être le fruit d'une ou deux journées de travail... »

Pas de temps à perdre

Naresh réfléchit donc à la manière la plus rapide de trouver le propriétaire du chèque égaré. Il fait une photo et la poste sur un groupe Facebook, histoire de maximiser les chances de retrouver le propriétaire. Il n'a pas fallu longtemps pour que son initiative rapporte ses fruits. «J'ai su que la personne habite Chemin-Grenier et qu'il est coiffeur... On m'a refilé son numéro.» Et, ni une ni deux, le chèque était de nouveau entre les mains de celui à qui il revenait de droit dès le lendemain...

«Mo bien rékonésan anver sa garson-la. Li bien zanti, mo dir zot tou mersi...»

«Il y a des gens qui m'ont dit que cela aurait été plus simple de retourner le chèque à la banque, qui aurait fait le nécessaire. Cependant, cela m'aurait pris beaucoup de temps, j'allais devoir me rendre à la poste ou dans une succursale. À travers Facebook, en moins de 30 minutes, j'avais toutes les infos qu'il me fallait !»

Le jeune homme se dit agréablement surpris par la prompte réaction des internautes, qui ont tous contribué à retracer le propriétaire du chèque. «Cela montre que les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil qu'il faut savoir utiliser à bon escient !» Et d'ajouter : «Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont répondu positivement à mon appel.»

Des remerciements, Naguib Rahimbaccus, 51 ans, en formule également. Le propriétaire du chèque en question, c'est lui. «Mo ti pé al fer bann démars Porlwi, lindi, kan mo'nn perdi li. Mo'nn dir mo al rod li bien lakaz tansion mo'nn bliyé li.»

Mais entre-temps, des connaissances lui ont fait savoir qu'il était «activement recherché » sur Facebook par la personne qui avait retrouvé le chèque, justement...