Ile Maurice: Dévoilement de la plaque d'Uniciti - «La machine est en marche pour construire l'île Maurice de demain»

Le chef du gouvernement a, dans la foulée, salué la pro-activité de Médine pour la mise en action de cette smart city et a soutenu que ce projet démontre l'effort du groupe pour pérenniser le développement dans la région. «La machine est en marche pour construire l'île Maurice de demain. Face à l'économie en constante évolution, la pro-activité a considérablement aidé à l'émergence de ces projets. Le chemin est long et parsemé d'embûches. Mais je sais que j'ai votre soutien.»

«Médine est un pionnier de l'industrie cannière. Au fil des années, le groupe s'est engagé dans des projets de loisirs et fonciers dont Casela. Et sans oublier le centre commercial à Cascavelle. Je note avec fierté que l'Education Village sera composé d'une prestigious university. Cela réaffirme Maurice en tant qu'Education Hub», a fait ressortir Pravind Jugnauth.

