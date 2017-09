Burkina Faso: Vie des OSC - Le MOCAD s'insurge contre Pascal Zaïda

Le Mouvement citoyen pour l'ancrage de la démocratie (MOCAD) a animé, le jeudi 7 septembre 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse afin de décliner sa position sur les questions qui alimentent l'actualité nationale.

Les responsables de cette structure se sont notamment penchés sur les propos de Pascal Zaïda qui projette un meeting de protestation de la « mal gouvernance », le 7 octobre prochain.

Le Mouvement citoyen pour l'ancrage de la démocratie (MOCAD) exige la dissolution du Cadre d'expression démocratique (CED) que dirige Pascal Zaïda. C'est la principale information d'une conférence de presse animée par les responsables de cette structure, le jeudi 7 septembre 2017, à Ouagadougou.

En effet, devant les hommes de médias, le président du MOCAD, Rahouf Bayiré, s'est insurgé contre les récents propos de Pascal Zaïda tenus le 23 août dernier, au cours d'un point de presse. Pour lui, le meeting de dénonciation de la « mal gouvernance, les tribunaux d'exception, les détentions arbitraires et les attaques terroristes » que projette le CED s'oppose aux idéaux d'une société civile apolitique.

Et d'ajouter que depuis sa création, le CED, avec toutes les structures qui le composent, telles le Mouvement populaire des jeunes (MPJ), l'Alliance pour la défense de la patrie (ADP), la Convergence citoyenne et panafricaine (CCP) et l'Association jeunesse pour le développement du Burkina (AJDB) ont contribué à l'entêtement politique ayant conduit à l'insurrection populaire.

Par voie de conséquence, Rahouf Bayiré a demandé au CED de s'écarter des questions politiques. Estimant par ailleurs que son leader, Pascal Zaïda, se livre, sans merci, à une orchestration qui pourrait conduire le Burkina Faso à un chaos total, le MOCAD attend des plus hautes autorités la dissolution de la structure. « Le MOCAD exige sa dissolution pure et simple afin que la justice fasse aisément son travail de vérité. Seules les autorités actuelles devront juger de l'opportunité ou non d'un forum de réconciliation », a soutenu Rahouf Bayiré.

A la question de savoir pourquoi cet acharnement contre pascal Zaïda, le président du MOCAD a fait savoir que toutes les actions menées par le CED sont aux antipodes de la démocratie. Dans cette même dynamique, le président du MOCAD pense que ce n'est pas du ressort d'un mouvement associatif de réclamer la libération des généraux Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré dont la culpabilité est sans conteste, selon lui.

« Au moment où le peuple doit amorcer sa marche en avant, l'on ne saurait admettre qu'une certaine OSC politisée cherche à le faire reculer », a indiqué Rahouf Bayiré.

Il a, du reste, invité l'ensemble de la société civile soucieuse de démocratie et de développement à se désolidariser de la manifestation de dénonciation prévue par Pascal Zaïda et ses camarades.