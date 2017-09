Burkina Faso: Jeu de la francophonie - Les médaillés ont empoché leurs primes

Les 9 médaillés des 8es jeux de la francophonie ont été reçus par le ministre des Sports et des Loisirs Taïrou Bangré, le jeudi 9 septembre 2017. Après avoir reçu les félicitations pour l'honneur fait au pays, les lauréats ont perçu des primes en fonction de leur médaille.

Les athlètes médaillés aux jeux de la francophonie sont passés à la caisse du ministère des Sports et des Loisirs hier jeudi 7 septembre 2017. Taïrou Bangré a remis la somme de 1 000 000fcfa à chaque médaillé d'or, et 750 000fcfa à chaque athlète médaillé d'argent et 500 000fcfa pour chacun des médaillés de bronze.

Cette cérémonie de récompense a été l'occasion pour le ministre Bangré de réitérer ses félicitions aux lauréats et leurs encadreurs d'avoir su par leur travail, hisser haut les couleurs nationales à cette compétition internationale.

En rappel, le Burkina Faso a, non seulement, gagné un rang honorable (5e sur 53 pays participants), mais aussi les sportifs ont réalisé une moisson record lors de ces 8es jeux de la francophonie. Les athlètes burkinabè étaient rentrés avec trois médailles d'or obtenues par Hugues Fabrice Zango au triple saut et par Marthe Koala au 100m haies dames et au saut en longueur, quatre places de vice-champion engrangés par Bienvenu Sawadogo au 400m et 3 lutteurs à savoir, Moussa Konané (-66 kg), Idrissa Zon (-86 kg), Emmanuel Romaric Kawéné (-120 kg).

C'est également la lutte qui a octroyé les 2 médailles de bronze par l'entremise de Eloi Zerbo (-100 kg) et Josiane Nabi (-60 kg dames). Selon le ministre des Sports et des Loisirs, les récompenses ont tardé à cause, d'abord des championnats du monde auxquels devraient prendre part Marthe Koala et Hugues Fabrice Zango.

Ensuite, les attaques terroristes qu'a subies le pays et des jeux universitaires de Taipeh.

Toutefois, le ministre a confié aux champions, que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré les recevra pour les encourager dès que son calendrier le permettra.