Burkina Faso: Veillée d'armes pour la revalorisation de leur profession

Se déclarant gonflés à bloc et le moral au top, ils se sont dit confiants pour la satisfaction de leur plateforme revendicative remise à l'autorité : rehaussement du niveau de recrutement, reconstitution de carrière et reversement des agents dans une structure de prévoyance sociale (CNSS ou CARFO).

Et de renchérir qu'ils veulent éviter de détacher de la police municipale, l'image d'un dépotoir où chacun va abandonner son « petit bandit » ou son enfant qui « ne fout rien à la maison ». Leur souhait est plutôt que le statut de policier municipal soit acquis à l'issue d'un concours mérité par des gens ayant un niveau (au moins le BEPC) et qui ont réussi après une compétition.

La revendication des agents se fonde sur l'idée que la police municipale doit redorer son image et se réorganiser pour ajuster la hiérarchisation de la profession à celle des autres.« Nous ne voulons pas qu'il y ait un recrutement niveau CEP au sein de la police municipale, qu'il y ait des difficultés sur le terrain avec les usagers. Ouagadougou étant la capitale du pays, les agents de police municipale doivent être à la hauteur pour pouvoir faire face aux différentes sollicitations des citoyens. Nous voulons qu'il y ait trois classes (assistant, contrôleur et inspecteur) », a martelé l'agent de police municipale.

Cette revendication fait l'objet d'une tension entre les policiers et le premier responsable de la mairie de Ouagadougou. A la suite de leur AG, les sous-brigadiers, brigadiers et brigadiers chefs (différents grades du corps des agents de la PMO) ont décidé de se mobiliser davantage, mieux organiser leur lutte afin d'obtenir gain de cause. A cet effet, près de 300 agents se sont donnés rendez-vous le lendemain (vendredi 08 septembre) au sein de la direction générale de la police municipale de Ouagadougou.

