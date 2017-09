Burkina Faso: Hommage à Salifou Diallo - Des députés panafricains présentent leurs condoléances

Une délégation du Parlement panafricain a présenté, le jeudi 7 septembre 2017 à Ouagadougou, ses condoléances à l'Assemblée nationale à la suite du décès de son président, Salifou Diallo.

Le décès du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo, a créé une vive émotion au sein de la famille des députés panafricains. Le président du Parlement panafricain, Roger NKodo Dang, l'a déclaré ce jeudi à la presse à l'issue d'une présentation de condoléances à l'Assemblée nationale.

A la tête d'une délégation, M. Nkodo, a décliné l'importance de leur séjour au Burkina Faso. « Connaissant l'homme, je me devais d'être à Ouagadougou, dès les premières heures du décès de mon grand ami et frère mais à la suite des engagements professionnels, cela n'a pas été possible.

Je l'ai connu dans ses multiples facettes, militant engagé et intrépide combattant de la liberté », a-t-il précisé avant d'inviter ses collègues panafricanistes à perpétuer l'œuvre du regretté. Dans la tradition africaine, a-t-il relevé, un homme ne meurt pas, il est toujours parmi nous.

Et pour savoir que Salifou Diallo est parmi nous, le président du Parlement panafricain a partagé son secret à l'audience. « Nous le saurons à partir des actes que nous allons poser. Si nous continuons l'œuvre qu'il a entamée, on saura que nous avons voulu pérenniser sa mémoire. Mais si on s'y écarte, ce serait le tuer une deuxième fois », a-t-il déclaré.

A cet effet, Roger NKodo Dang a invité ses collègues à cultiver l'esprit de collaboration, de consensus afin que la paix et la recherche du bonheur au profit des peuples africains se poursuivent.

La délégation a, en outre, laissé une note dans le livre de condoléances dédié à Salifou Diallo.

Au cours de leur séjour, les parlementaires panafricains devraient se rendre à Ouahigouya, ville natale de Salifou Diallo, pour traduire leur compassion à la famille du disparu.