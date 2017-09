Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - Les explications de Bhadain attendues aujourd'hui

Rendez-vous a été pris, ce vendredi 8 septembre, à 14 heures. Roshi Bhadain sera entendu par la commission d'enquête sur la vente des actions de Britam Kenya.

Les explications de l'ex-ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance sont attendues, notamment sur son rôle dans la transaction.

Lors de son audition, mercredi 6 septembre, Akhilesh Deerpalsing n'avait pas du tout mentionné le nom de Roshi Bhadain, dont il était le conseiller. Ce qui n'avait pas manqué de surprendre l'ex-juge Bushan Domah.

D'autant plus que Jugdish Phokeer, ex-Permanent Secretary au ministère des Services financiers avait, lui, déclaré à la commission d'enquête sur la vente des actions de Britam Kenya que Roshi Bhadain et ses deux conseillers, nommément Akhilesh Deerpalsing et Fadil Ramjanally, prenaient les décisions au ministère des Services financiers.C'était lors de son audition le mercredi 2 août.

Somduth Nemchand, Deputy Permanent Secretary du ministère, auditionné le même jour, avait de son côté indiqué : «I can only partake in discussions in which I am invited.»