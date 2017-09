Nigeria: Le rachat d'Arik Air par Ethiopian Airlines sur le point de capoter

Des propos qui contredisent directement ceux des officiels nigérians et éthiopiens tenus il y a moins d'une semaine. «Sur la base des termes et conditions fixés par le gouvernement du Nigéria, Ethiopian Airlines a soumis son offre de reprise d'Arik Air. Nous sommes en compétition avec d'autres compagnies aériennes et si nous parvenons à un accord, nous sommes prêts à prendre en charge la gestion de cette compagnie», avait ainsi déclaré à la chaîne américaine CNN, Esayas Weldemariam, directeur des Services internationaux d'Ethiopian Airlines. Des déclarations confirmées par la suite et sur le même chaîne par Godfrey Odudigbo, ministre plénipotentiaire à l'ambassade du Nigéria à Addis-Abeba, qui est allé jusqu'à dévoiler que le deal pourrait être conclu d'ici fin 2017.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.