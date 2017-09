Congo-Kinshasa: Aires protégées - Lancement des travaux de la clôture électrique du parc national des Virunga

Le projet, qui a pour objectif principal la protection des animaux qui traversent, mais également les cultures des populations environnantes, est la réponse de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) aux nombreuses plaintes des populations.

Le projet d'installation d'une clôture électrique le long des limites du parc et du village a été lancé le 4 septembre. La fondation Virunga et l'ONG locale Virunga Yetu qui ont lancé ce projet ont noté que cette idée est mise en place pour mettre fin au conflit opposant ces cinq dernières années le parc national des Virunga à la population riveraine d'Ishasha dans le Rutshuru. La longueur de la clôture électrique qui sera installée est de 10 km et les travaux prendront deux mois.

Mettre fin aux plaintes des populations

Le superviseur des travaux de la Fondation Virunga, Jean-Claude Mulengezi, a noté à radiookapi.net que ce projet est la réponse de l'ICCN aux nombreuses plaintes des populations. À l'en croire, la clôture a pour objectif principal la protection des animaux qui traversent mais également des cultures. « Cette clôture, en plus de protéger les cultures, préservera aussi les éléphants des menaces des braconniers », a-t-il expliqué.

Dans le cadre de ce projet, note-t-on, Virunga Yetu a également engagé Plus de cent jeunes, hommes et femmes, afin d'ouvrir les layons et installer cette barricade électrique. Il est, en effet, rappelé que les villageois accusent les gardiens du parc de ne pas empêcher les éléphants de détruire leurs cultures. Ces pachydermes quittaient régulièrement le parc pour aller chercher leur nourriture dans les champs qui sont souvent saccagés après leur passage.