Ghana: Sébastien Migné - « La défaite contre le Ghana, une étape d'apprentissage de cette jeune équipe en construction »

En tirant les enseignements de la lourde défaite de ses poulains (1-5) au stade de l'Unité à Kintélé face aux Blacks stars du Ghana, en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Sébastien Migné reste convaincu que le chemin pour que les Diables rouges retrouvent le très haut niveau est très long.

« Nous avons une marche encore à gravir pour pouvoir répéter le type de rencontre qu'on a faite à Kumasi et puis conclure par exemple notre belle entame de match. Il y a du boulot. Le chemin va être très long, je le savais », a commenté le sélectionneur des Diables rouges, déçu de l'humiliation subie à domicile. Face aux Blacks stars, les Diables rouges ont montré pendant les vingt premières minutes quelques bonnes séquences, a reconnu le coach avant de regretter le manque de réalisme de Thievy Bifouma sur la passe en profondeur de Fabrice Ondama. Selon lui, cette occasion allait tout changer.

« Les 20 premières minutes, les joueurs ont montré par séquences les choses très intéressantes mais le très haut niveau, c'est quoi. C'est à la fin être efficace. Je pense que les Ghanéens nous ont montré un exemple sur leur deux premiers buts. On ne les voit pas lors du match et après il y a (2-0), alors que nous avons eu des situations, on emballe un peu le match. Il faut être froid devant les buts et efficace », a souligné Sébastien Migné sans oublier ses soucis défensifs.

La défense impériale à Kumasi a été malheureusement le maillon faible de l'équipe face aux Blacks stars. Les suspensions de Beranger Itoua et Delvin Ndinga, la sentinelle devant cette défense et aussi la blessure de Marvin Baudry n'ont pas permis aux Diables rouges de rééditer le même exploit.

« Aujourd'hui l'aspect défensif est un chantier même si je n'aime pas désolidariser l'équipe. C'est un onze qui défend et un onze qui attaque . On avait eu une belle complicité défensive au match aller. Aujourd'hui, on voit quand on a quelques absences, c'était le cas avec Marvin Baudry, Itoua, Delvin qui est important devant la défense, un Prince pas encore au top physiquement parlant pour tenir tout un match. Il fallait s'adapter. Cela montre que les garçons alignés le mardi, ont du travail pour s'intégrer dans cette équipe et pour faire face aux joueurs que j'ai précédemment cités », a estimé le sélectionneur.

A chaque accélération des Ghanéens, cette défense prenait l'eau de tout bord. Clevid Dikamona titularisé pour pallier l'absence de Marvin Baudry s'est fait malmener par Thomas Agyepong. Le premier but ghanéen inscrit par Richmond Boakye passe d'ailleurs par son couloir. Deux minutes après, les Diables rouges concédaient le deuxième but dans les conditions similaires. La vitesse de Christian Atsu sur le côté de Tobias Badila couplée au réalisme de Thomas Partey a mis les Congolais à genou.

Les Congolais qui avaient pourtant réduit le score par l'entremise d'Emmerson Illoy, ont été punis dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Thomas Partey. Il a profité d'un ballon remis dans l'axe par Durel Avounou pour inscrire le 4e but ghanéen avant que Richmond Boakye ne clôture le spectacle à la 85e minute . « Aujourd'hui on a vu ce qu'était le haut niveau face à un adversaire blessé. On avait, je pense pas tous les arguments pour déloger cette équipe deux fois de suite», a-t-il regretté tout en ayant à l'esprit que , pour que la jeunesse puisse s'exprimer dans cette équipe, il faut des cadres et de l'expérience.

Autant d'erreurs que Sébastien Migné a promis corriger surtout quand la plupart de ses nouveaux joueurs alignés en défense auront dix à quinze sélections. « Illoy en est à sa première sélection et dans ce cas-là nos cadres deviennent: Mayembo (2 sélections); Badila (3 dont la première à domicile). On va recupérer du monde. Itoua ne sera plus suspendu au prochain match. J'espère que Prince et Delvin vont rejouer en club. J'espère que Marvin sera rétabli, Mabiala va, je l'espère, retrouver un club.»

Signalons qu'en dehors de l'arrêt de Richard Ofori sur la frappe de Bifouma à la 10e minute, les Diables rouges ont eu quelques situations qui auraient dû alléger le score comme en témoigne, la frappe de Thievy Bifouma qui échoue sur la barre transversale (72e minute), celle de Césair Gandzé qui fuit le cadre, le coup franc de Badila et la frappe de Dylan Bahamboula repoussés par le gardien.